Сбербанк по итогам рабочей встречи оптимистично оценивает перспективы урегулирования ситуации с долгом авиакомпании «ЮТэйр». Об этом журналистам сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

«Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании «ЮТэйр», мы наметили перспективы ее урегулирования — они достаточно оптимистичны, — сказал он. — Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников».

Ранее глава кредитной организации Герман Греф сообщил, что Сбербанк не планирует списывать задолженность авиакомпании «ЮТэйр».

У компании «ЮТэйр» два синдицированных кредита — 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и 23,7 млрд с погашением в 2027-м. В декабре перевозчик не заплатил проценты по первому кредиту в размере около 1 млрд рублей. Кроме того, компания должна Сбербанку 17,4 млрд рублей. Крупный кредитор компании «ЮТэйр» — структуры «Сургутнефтегаза». Также в обращении находятся облигации авиакомпании на 13,3 млрд рублей.