При этом перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, сообщает «Российская газета» .

Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год. В этом случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Также работодатель может отозвать работника из отпуска. В этом случае неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. При этом перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен, и работодатель вправе определить их самостоятельно.

Если работнику вовремя не выплатили отпускные или его предупредили о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести его отпуск на другой согласованный с сотрудником срок.

Не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его работникам младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда.