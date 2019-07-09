Государственная дума приняла во втором чтении поправки к Жилищному кодексу РФ и ряду других законов, в том числе к федеральному закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в части запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается «установить запрет на уступку права (требования) по возврату просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, за исключением случаев уступки права (требования) вновь выбранной, отобранной или определенной управляющей организации, созданным ТСЖ либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей организации, отобранному региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Как ранее подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, проблема взыскания коллекторами долгов за ЖКУ, «к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы».

«Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ», — говорил он.



По словам председателя Госдумы, «в случае принятия законопроекта уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг: управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации».