Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Интерпромбанка до уровня «B-(RU)». Как следует из материалов агентства, ранее у банка был рейтинг «B(RU)» со статусом «на пересмотре — негативный».

«Понижение кредитного рейтинга Интерпромбанка связано с ухудшением качества ссудного портфеля банка. Это оказало влияние на оценку возможности абсорбции будущих кредитных убытков капиталом и привело к изменению агентством оценки фактора достаточности капитала на слабую. Бизнес-профиль и позиция по фондированию и ликвидности продолжают оцениваться как удовлетворительные, а критическая оценка риск-профиля остается без изменений», — отмечается в релизе АКРА .

На странице банка на сайте агентства на текущий момент значится «стабильный» прогноз по новому рейтингу, однако в релизе говорится о «негативном» прогнозе и поясняется, что он «отражает мнение АКРА о возможном дальнейшем снижении качества портфеля кредитов банка».

Объясняя снижение оценки фактора достаточности капитала банка с удовлетворительной до слабой, АКРА указывает, что, несмотря на текущий комфортный уровень нормативов достаточности (во многом обусловленный поддержкой в форме субординированных займов и финансовой помощи, оказанной банку собственниками), проведенное агентством «стресс-тестирование капитала, учитывающее потенциальные убытки от обесценения кредитов аффилированным компаниям, в том числе из нефтяной отрасли, показало ухудшение способности банка выдерживать прирост стоимости риска (в диапазоне от 400 до 500 базисных пунктов) без нарушения минимальных значений регуляторных нормативов».

В агентстве напоминают, что в число собственников банка входит Дмитрий Мазуров — учредитель и председатель совета директоров АО «Новый поток», основным активом под управлением которого ранее был Антипинский нефтеперерабатывающий завод.

Негативное влияние на оценку фактора достаточности капитала продолжают оказывать слабые возможности банка по его генерации, что связано с убытками 2016—2017 годов.

В числе негативных рейтинговых факторов отмечается уровень операционной эффективности банка.



«Критическая оценка риск-профиля определяется высокой концентрацией ссудного портфеля (доля задолженности десяти крупнейших групп связанных заемщиков на 1 апреля 2019 года составила 58%) в сочетании с существенно ухудшившимся его качеством (на 1 апреля 2019 года доля проблемной и потенциально проблемной задолженности в портфеле банка — 33,5%). Данная задолженность в основном приходится на компании нефтяной отрасли и предприятия, осуществляющие с ними взаимные операции. Кредитование указанных компаний также обуславливает повышенную концентрацию портфеля на сторонах, аффилированных с акционерами и их бизнес-партнерами», — говорится в числе прочего в релизе АКРА.