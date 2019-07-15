Все меньше предпринимателей России верят в рост экономики: если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, это худший результат с февраля 2016 года и ниже среднемировых показателей (18%); доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась и вовсе минимальной (те же 15%) за всю историю наблюдений с начала 2008 года, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit, сообщают «Ведомости» .

По мнению экспертов, бизнес в нерешительности: из-за слабеющего внутреннего и внешнего спроса, ужесточающихся условий ведения бизнеса предприниматели не рискуют вкладывать, также частные компании не чувствуют себя в безопасности и снижают инвестиции; по данным ВЦИОМ, 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, а каждый второй — что ситуация будет только ухудшаться в ближайшие пять лет, при этом больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос.

Экономика замедлялась весь I квар­тал (рост всего на 0,5%), в апреле темпы ее роста, по оценке Минэкономразвития, восстановились до 1,6% годовых, но уже в мае снова упали до 0,2%, а в мае инвестиционная активность перестала расти, строительные работы увеличились незначительно, производство инвестиционного оборудования и инвестиционный импорт сократились, перечисляли эксперты Института исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ»; также разочаровывает и снижение экспорта во II квартале 2019 года: нефтяного — на 8% годовых, ненефтяного — на 5%, пишут аналитики Альфа-Банка, а еще в прошлом году ненефтяной экспорт воспринимался как драйвер роста экономики.

Исследование: более 70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ неблагоприятными При этом 76% участников опроса при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело.

По мнению экспертов, инфляция снижается быстрее, чем планировалось, но смягчение денежно-кредитной политики может повлиять на экономический рост, и довольно быстро, уверены они: в 2019 году темпы роста могут превысить 1,3%, как и предусмотрено официальным прогнозом Минэкономразвития; также бизнес не хочет и не готов инвестировать в условиях экономической неопределенности, угрозы санкций и задавленного потребительского спроса: в январе — апреле, по оперативным данным Росстата, сальдированный финансовый результат бизнеса (прибыль минус убыток) составил 5,5 трлн рублей против 3,6 трлн годом ранее, инвестиции же выросли всего на 0,5% за I квартал, при этом экономисты не верят в ускорение: только с начала июня Всемирный банк снизил оценку роста российского ВВП в 2019 году с 1,4% до 1,2%, Центробанк — с 1,2—1,7% до 1—1,5%, рейтинговое агентство Fitch — с 1,5% до 1,2%.

Если экономика и не в рецессии, то точно не растет, единодушны главный экономист холдинга ПФ «Капитал» Евгений Надоршин и старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин; такое снижение темпов роста прогнозировалось еще год назад, когда стало известно о повышении НДС и пенсионного возраста, но сказать, что ситуация ухудшается, нельзя: судя по индексам предпринимательской и потребительской уверенности Росстата, во II квартале наблюдается улучшение, поэтому и темпов роста можно ждать не ниже, чем в I квартале; по итогам I квартала 2019 года, согласно разработанному Промсвязьбанком индексу RSBI, ожидания малого и среднего бизнеса были гораздо лучше, чем в IV квартале 2018 года (52 против 47,1), но перспективы продаж бизнес оценивает негативно.