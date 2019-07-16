Банк «Восточный» компенсирует стоимость поездок на «Аэроэкспрессе» при оплате прохода через турникет картой платежной системы UnionPay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Акция продлится с 15 июля по 30 сентября 2019 года.

Каждому участнику акции банк компенсирует до четырех поездок в месяц. В течение 15 дней после окончания акции банк вернет клиенту 499 рублей за каждый проезд. Так как поездка на «Аэроэкспрессе» стоит 500 рублей, итоговая стоимость для держателя карты «Восточного» составит 1 рубль.

Не подлежат компенсации билеты, купленные в кассах, билетных автоматах и на сайте «Аэроэкспресса»: вернуть деньги можно только за те поездки, которые были оплачены картой UnionPay банка «Восточный» непосредственно на турникетах.