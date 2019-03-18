Один участник может воспользоваться скидкой неограниченное количество раз в период проведения акции

Компания «Аэроэкспресс», осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), и международная платежная система UnionPay запустили совместную акцию, в рамках которой стоимость поездки в аэроэкспрессах для держателей карт UnionPay составит 1 рубль при условии бесконтактной оплаты на турникетах компании. Об этом в конце прошлой недели сообщили в «Аэроэкспрессе».

Напомним, в рамках обычных тарифов одна поездка в вагоне стандартного класса по любому маршруту аэроэкспресса стоит 500 рублей, две поездки (в аэропорт и из аэропорта или наоборот) — 850 рублей. Предусмотрены скидки в зависимости от времени, канала приобретения билетов и их числа.



Чтобы воспользоваться скидкой по акции с UnionPay, достаточно приложить банковскую карту UnionPay, поддерживающую технологию QuickPass, к считывателю турникета при выходе с платформы «Аэроэкспресс» в аэропортах. Сумма в 1 рубль спишется автоматически.

В «Аэроэкспрессе» напоминают, что партнерская акция с UnionPay проводилась и в прошлом году. Тогда специальным предложением воспользовались порядка 6 тыс. человек. Большинство участников оказались пассажирами аэроэкспрессов, курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.

Новая акция стартовала 15 марта 2019 года. Предложение действует на проезд в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс». Акция заканчивается 14 марта 2020 года в 2:00, при этом она может быть остановлена досрочно, указано в условиях акции .

В числе прочего там говорится, что один участник может воспользоваться скидкой неограниченное количество раз в период данной акции. Согласно примечанию, блокировка между проходами отсутствует, но необходимо дождаться авторизации трансакции в банке. В среднем это 10 секунд, но в зависимости от банка может доходить до минуты. Банк-эмитент может устанавливать ограничения на проведение операций на турникете в случае, если в день совершено от двух таких операций.



В справке «Аэроэкспресса» отмечается, что карты UnionPay выпускаются в 51 стране/регионе, а сеть приема платежей включает 174 страны. На российском рынке выпущено более 2 млн карт UnionPay.