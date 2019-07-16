Банк «Александровский» начал выпуск корпоративных карт Mastercard Business с кредитным лимитом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Предложение действует для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кредитную бизнес-карту может получить как действующий клиент банка, так и новый клиент при оформлении расчетного счета», — отмечается в релизе.



Стоимость обслуживания карты — 1 500 рублей в год. При открытии расчетного счета в рамках тарифа «Старт 3.0» первый год обслуживания карты и СМС-информирование об операциях по карте предоставляются бесплатно.

Срок погашения задолженности по карте — до 55 дней. Совершая покупки в кредит в течение месяца, задолженность необходимо погасить до 25 числа следующего месяца.

При регистрации в программе лояльности «Mastercard Бизнес-Бонус» можно получать бонусы за операции по карте и обменивать бонусы на скидки или другие предложения партнеров программы.