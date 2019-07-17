Зафиксированное Росстатом в июне ускорение роста промышленного производства, которое в годовом выражении достигло 3,3%, не является каким-то необычным показателем и связано, в частности, с рядом сезонных факторов. Об этом заявил ТАСС советник руководителя Росстата Павел Смелов.



«В июне динамика примерно такая же, как и в прошлом году, то есть особых взлетов или падений нет. Если посмотреть данные за этот же период 2018 года, то тогда был рост 3%. Сопоставимые данные», — сказал Смелов.

По его словам, при сравнении показателя промпроизводства надо учитывать разницу в количестве рабочих дней. «В некоторых комментариях я видел, что, допустим, в прошлом июне на один рабочий день было больше. Но никто при этом не говорит, что в мае, с которым мы сравниваем, количество рабочих дней было гораздо меньше. То есть там показатели, с которыми мы производим сравнение, будут хуже априори», — отметил советник главы Росстата.

Кроме того, добавил Смелов, если рассматривать длительный период — квартал или полгода, то фактор сезонности сглаживается.

МЭР: рост промышленного производства в июне ускорился до 3,3% Это было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях.

«За полгода рост всего 2,6%. Почему рост произошел? Например, обрабатывающая промышленность имеет сезонный фактор. Если посмотреть на данные, допустим, в деревообработке, то тут очень большой рост по пеллетам, которые необходимы при подготовке к зимнему отопительному сезону. Также большой рост идет по пошиву одежды. Это тоже традиционный фактор, поскольку к 1 сентября семьи будут обновлять гардеробы детям», — сказал он.

Как заявил Смелов, во многих комментариях к данным о промпроизводстве в июне говорилось насчет корректировки Росстатом своих методик. «Это абсолютно не так, потому что методика по промпроизводству была утверждена еще в 2014 году. С тех пор она не менялась», — сказал советник главы ведомства.

Он также отметил, что методика Росстата по промпроизводству базируется на международных рекомендациях.

«Во всех странах мира это с небольшими допущениями одинаково. Мы несколько месяцев назад проводили большой научно-методологический совет по поводу перехода на структуру новых весов — с 2010 года на структуру 2017 года. Мы представили большие расчеты, все показали экспертному сообществу, приглашали представителей региональных органов власти — и все пришли к выводу, что пока это делать рано. Готовы рассмотреть этот вопрос еще раз осенью с новыми расчетами», — добавил он.