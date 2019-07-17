Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,76 рубля. С начала торговой сессии было проведено 15,2 тыс. сделок на 1,6 млрд долларов, диапазон котировок равнялся 62,75—63,055 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,4825 рубля, уменьшившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,2 тыс. сделок на 438,8 млн евро по курсам от 70,3725 до 70,6525 рубля за евро.



Рубль не обратил внимания на внешний фон и чувствует себя вполне стабильно, отмечают эксперты.

Так, американская валюта продолжает торговаться вблизи годового минимума и, по совместительству, главной поддержки — уровня 62,5 рубля, уточняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. «В рамках сегодняшних торгов игроки смогли проигнорировать вчерашний существенный провал на рынке энергоносителей, что говорит в пользу снижения влияния цен на нефть на динамику национальной валюты», — комментирует эксперт.

По его словам, основными факторами для рубля продолжают выступать отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков, а также дивидендный и налоговый периоды, способствующие увеличению спроса на рубль.