Россиянам в первом полугодии 2019 года было выдано 9,04 млн кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй, уточняя, что это на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Больше всего потребительских кредитов в январе — июне 2019 года было выдано в Москве (417,2 тыс. кредитов), Московской области (384,9 тыс.), Краснодарском крае (354,1 тыс.), Башкирии (320,8 тыс.) и Татарстане (301,5 тыс. кредитов).

Динамика выдачи потребительских кредитов по регионам в первом полугодии оказалась разнонаправленной.

Самый серьезный рост выдачи среди 30 регионов РФ, лидирующих по объемам выдачи потребкредитов, в январе — июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (плюс 18,3%), Тюменская область (плюс 15,8%, без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов), Омская область (плюс 15,1%), Московская область (плюс 14,4%), Санкт-Петербург (плюс 13,2%).

В то же время в ряде регионов (в том числе из топ-30 по количеству предоставленных потребительских кредитов) было отмечено сокращение выдачи, в том числе в Удмуртии (минус 3,7%), Свердловской области (минус 3,1%), Нижегородской области (минус 1%), Ленинградской области (минус 0,9%), Челябинской области (минус 0,2%).

«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в первом полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер: в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров».



НБКИ по состоянию на 1 июня 2019 года консолидирует информацию от более чем 4 тыс. кредиторов о кредитах более чем 97 млн заемщиков.