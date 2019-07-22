На Камчатке мошенники предлагали клиентам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО, рассказал в интервью ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Запустив проект повышения финансовой доступности на Дальнем Востоке, мы выявили в этом регионе, а именно на Камчатке, большое количество компаний, которые занимаются посредничеством на рынке страховых услуг. За деньги они предлагали услугу, которая является бесплатной: оформляли людям электронное ОСАГО за вознаграждение, то есть фактически просто набирали номер паспорта и машины на компьютере и делали распечатку, проводя платеж», — сообщил Лях.

По его словам, всего Банк России обнаружил в этом году 31 нелегального страхового брокера, большая часть из которых действовала на Дальнем Востоке.