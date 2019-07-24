Геннадий Лисовиченко – бывший гендиректор Антипинского НПЗ, который с 18 июля объявлен в розыск по подозрению в превышении служебных полномочий, требует от завода 10 млн долларов бонусов и еще 1,9 млн долларов в виде штрафов и пеней, говорится в иске, который он подал в Ленинский районный суд Тюмени 14 июня, сообщают «Ведомости» .

Лисовиченко пишет, что 11 февраля 2008 года совет директоров завода поставил перед ним задачу по работе предприятия, а в качестве премии утвердил 10 млн долларов, которые он и пытается получить с 12 ноября 2018 года — завод, по словам Лисовиченко, свои обязательства не выполнил, поэтому он просит суд взыскать 752,7 млн рублей.

Лисовиченко приложил к иску приказ о премировании и копию протокола совета директоров от февраля 2008 года, где отражены производственные результаты в 2014–2015 годах, на тот момент таких четко сформулированных планов развития предприятия не было, говорит представитель Антипинского НПЗ и отмечает, что приказ о премировании себя Лисовиченко подписал за день до увольнения.

Находящийся под следствием экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей Он будет объявлен в международный розыск.

Представитель бывшего акционера завода – New Stream Дмитрия Мазурова не стал комментировать, существует ли решение совета директоров НПЗ о выплате вознаграждения, подписывал ли это решение Мазуров, неизвестно, – он под арестом по обвинению в мошенничестве.

По словам партнера BMS Law Firm Дениса Фролова, если в этом деле, по мнению одной из сторон, будет представлено сфальсифицированное доказательство, то заинтересованная сторона должна заявить о подлоге, а суд – проверить доказательство экспертизой; фальсификация доказательств по гражданскому делу наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или изъятием дохода осужденного за период от одного до двух лет.