Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван защитить граждан от мошенничества с использованием цифровой подписи при сделках с недвижимостью, говорится на сайте нижней палаты парламента . Изменения внесены в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Как отмечается в тексте документа, теперь переход права собственности на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов. Регистрирующий орган ставит в реестре (ЕГРН) специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При поступлении в Росреестр документов с электронной подписью об отчуждении недвижимости регистрирующий орган должен будет в тот же день уведомить об этом собственника. А в случае возврата документов из‑за отсутствия отметки — сообщить об этом владельцу в течение пяти рабочих дней.

Отметка в ЕГРН может быть проставлена только на основании личного заявления собственника недвижимости или посредством почтового отправления, где подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке.