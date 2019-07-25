Совокупная чистая прибыль Mail.Ru Group во II квартале выросла на 71,8% в годовом сравнении и составила 3,24 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Об этом свидетельствуют данные неаудированной отчетности в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за II квартал и первое полугодие текущего года.



«С учетом двух неденежных списаний — 630 млн рублей во II квартале 2019 года и 1,698 млрд рублей во II квартале 2018 года — во II квартале 2019 года чистая совокупная прибыль компании выросла на 71,8% в годовом сравнении и составила 3,240 млрд рублей. Без учета этих списаний прибыль выросла на 8%», — отмечается в сообщении.



Совокупная сегментная выручка компании Mail.ru Group Limited во II квартале 2019 года выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млрд рублей.

Во II квартале 2019 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 21,6% в годовом сравнении и составил 7,22 млрд рублей.

Чистая задолженность по состоянию на 30 июня 2019 года составила 472 млн рублей.

«2019 год стал для нас годом трансформации. Мы серьезно продвинулись в реализации текущей стратегии и привлекли ряд стратегических партнеров, финансирование и экспертиза которых помогут нам стать лидерами рынка и диверсифицировать бизнес в сегментах электронной коммерции, доставки еды, киберспорта и такси. Эти направления имеют значительный потенциал для создания добавленной стоимости в долгосрочной перспективе и органично вписываются в экосистему, которую Mail.ru Group строит вокруг коммуникационных и социальных платформ. Большим шагом в сторону лидерства на рынке социальной коммерции в России для нас стала знаковая сделка по созданию СП AliExpress Россия. Мы рады объявить, что совместно со Сбербанком мы инвестируем в новую О2О-компанию на базе Delivery Club и «Ситимобил» общей стоимостью до 1,7 миллиарда долларов (104 миллиарда рублей). Благодаря этому мы сможем дополнительно вложить до 1 миллиарда долларов (64 миллиарда рублей) в развитие сервиса № 1 по доставке еды и быстрорастущего сервиса такси», — комментирует генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.