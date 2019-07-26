У большинства крупнейших российских интернет-магазинов, торгующих одеждой, обувью и аксессуарами, есть недостатки с точки зрения информирования покупателей и условий покупки, утверждает «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Об этом сообщает «Коммерсант» .

Согласно исследованию ОПИ, только 40% из ста крупнейших российских онлайн-ретейлеров полностью раскрывают наименование и адреса, принимают к оплате национальные платежные инструменты и надлежащим образом информируют потребителей о способах совершения покупки. При этом 32% интернет-магазинов не размещают на сайте логотипы всех платежных систем, 24% не позволяют оплачивать товары картой, говорится в отчете.

Магазины часто либо не размещают на сайте ни одного логотипа, либо забывают указать знак национальной платежной системы «Мир», уточнил глава ОПИ Олег Павлов. Отсутствие логотипов платежных систем — не нарушение, но потребители часто воспринимают это как невозможность оплатить товар картой, отмечает он.

По закону у интернет-магазинов нет обязанности указывать логотипы платежных систем, не регламентирована и необходимость приема пластиковых карт непосредственно на сайте магазина, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Но в интернет-ретейле доля безналичных платежей превышает 60%, и магазинам самим выгодно предлагать клиентам как можно больше способов оплаты, в противном случае они теряют конверсию и клиентов, рассуждает он. В то же время высокая стоимость эквайринга стимулирует небольшие компании в сторону работы с наличными денежными средствами, отмечает Соколов: у малого бизнеса ставки варьируются на уровне 2,5–3,7%, у среднего — 1,8–2,5% за трансакцию.