Инфляционные ожидания населения в июле не изменились, несмотря на замедление инфляции, а ценовые ожидания предприятий снизились; также сохранился понижательный тренд в долгосрочных инфляционных ожиданиях участников финансового рынка. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

«Инфляционные ожидания остаются повышенными и незаякоренными. Население продолжает ожидать, что через год цены вырастут на 9,4% (такие же оценки делались месяцем ранее), а через три года инфляция будет выше 4%», — отмечается в докладе.

МЭР: годовая инфляция в России снизилась до 4,5% В МЭР отмечают низкий уровень спроса в экономике.

Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед, по данным опроса ЦБ, снизились в июле после увеличения в предыдущем месяце, произошедшего преимущественно из-за разовых факторов. Снижение ожиданий затронуло все виды деятельности, кроме добычи полезных ископаемых: предприятия этого сегмента указывали на рост мировых цен на металлические руды и продление сделки ОПЕК+. В то же время максимальным было снижение ожиданий в строительстве, связанное с коррекцией после роста в предыдущем месяце из-за введения эскроу-счетов. Также важным фактором снижения ценовых ожиданий было укрепление рубля.

Инфляционные ожидания участников финансового рынка продолжили снижаться. Инфляция на четыре года и на девять лет вперед, заложенная в цены государственных облигаций, индексируемых на уровень инфляции, в июле составила 3,7% и 3,8% соответственно. Это минимальный уровень за всю историю наблюдений.

Прогнозы профессиональных аналитиков практически не изменились: по их оценкам, годовая инфляция продолжит снижаться и в конце года составит 4,3—4,5% с последующей стабилизацией вблизи 4% с I квартала 2020-го.



По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.