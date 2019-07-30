Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тыс.168 рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 6,2%. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Согласно документу, темпы роста реального размера назначенных пенсий россиян ускорились в июне на 0,5 процентного пункта по сравнению с маем. В июне реальные пенсии увеличились на 1,4% против 0,9% в мае.



По итогам первого полугодия 2019-го этот показатель составил 14 тыс. 135 рублей. Таким образом, средний размер пенсий за этот период составил 30,5% среднего размера заработной платы в РФ.

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий в России по итогам первого полугодия 2019 года вырос, по предварительной оценке, на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал Росстат.



Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем корректировки среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период, поясняет ведомство.

