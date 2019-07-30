В Астрахани прекратила деятельность «Первая коллекторская компания», сообщает пресс-служба УФССП России по Астраханской области.

«Решением Управления ФССП России по Астраханской области ООО «Первая коллекторская компания» была исключена из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности», — говорится в сообщении.

Как поясняет ведомство, данное решение принято в связи с заявлением генерального директора «Первой коллекторской компании» об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра.

Отмечается, что за время существования компании, с мая 2018 года по июль 2019-го, в отношении нее не зафиксировано нарушений.



