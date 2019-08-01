Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 29 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 28,8 тыс. сделок почти на 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,7375—64,15 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,6925 рубля, увеличившись на 19 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 8,9 тыс. сделок на 581,7 млн евро по курсам от 70,3525 до 70,8375 рубля за евро.

Рубль на фоне негативной динамики на рынке энергоносителей ослаб по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В рамках сегодняшней сессии пара USD/RUB протестировала сопротивление на уровне 64 рубля, однако пока не смогла закрепиться выше.

«В случае если «быкам» в долларе удастся преодолеть эту отметку, покупки в американской валюте могут активизироваться, что поспособствует дальнейшему ее росту. В противном случае часть игроков может начать фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе, что приведет к откату и удержанию парой позиций в диапазоне 62,5—64 рубля», — прогнозирует эксперт.