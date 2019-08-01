Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг опустилась ниже 61 доллара за баррель и вплотную приблизилась к 60 долларам, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 21:10 мск, баррель Brent стоил 60,06 доллара.

Нефтяные фьючерсы продолжают снижение и в четверг теряют более 6%. По мнению экспертов, нефтяные котировки ускорили снижение после заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10% на товары из Китая на сумму 300 млрд долларов.

Накануне давление на настроения оказали итоги заседания ФРС, которые вызвали укрепление доллара и ослабили склонность инвесторов к риску. «На этом фоне данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 8,5 миллиона баррелей отошли на второй план», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

