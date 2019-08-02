Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,1 трлн рублей, следует из материалов торговой площадки.



Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 54,3%), рынок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (рост на 53,9%), срочный рынок (рост на 6,6%), в том числе рынок фьючерсов и опционов на товары (рост на 24,6%).



Объем торгов на фондовом рынке в июле вырос на 17,4% и достиг 2 881,8 млрд рублей (2 455,7 млрд рублей в июле 2018 года). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.



Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 54,3% до 1 207,3 млрд рублей, что является максимальным показателем с апреля 2018 года (782,5 млрд рублей в июле 2018 года). Среднедневной объем торгов составил 52,5 млрд рублей (35,6 млрд в июле 2018 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1 674,5 млрд рублей (1 673,2 млрд в июле 2018 года). Среднедневной объем торгов — 72,8 млрд рублей (76,1 млрд в июле 2018 года).

В июле на фондовом рынке Московской биржи размещены 77 облигационных займов на общую сумму 1 228,6 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 498 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 6,6% до 6,5 трлн рублей (6,1 трлн в июле 2018 года), или 120,5 млн контрактов (104 млн контрактов в июле 2018 года). Среднедневной объем торгов составил 284,5 млрд рублей (279,2 млрд в июле 2018 года). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 116,9 млн контрактов, опционными контрактами — 3,6 млн контрактов.



Объем торгов фьючерсами и опционами на товары вырос на 24,6% и достиг 2,4 трлн рублей (1,9 трлн в июле 2018 года).

Объем торгов на валютном рынке составил 29,6 трлн рублей (32,5 трлн в июле 2018 года). На торги инструментами спот пришлись 5,7 трлн рублей, на сделки своп и форварды — 23,9 трлн рублей.



Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,287 трлн рублей, или 20,4 млрд долларов США, по сравнению с 1,479 трлн рублей (23,5 млрд долларов США) в июле 2018 года.



Объем торгов на денежном рынке составил 30,1 трлн рублей (30 трлн в июле 2018 года), среднедневной объем операций — 1,31 трлн рублей (1,364 трлн в июле 2018 года). Объем торгов РЕПО с центральным контрагентом вырос на 3,5% до 17,8 трлн рублей. Объем операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 53,9% до 5,9 трлн рублей.