Размер полугодовой прибыли российских банков более чем в 1 трлн рублей не является избыточным. Такая оценка приводится в очередном (за июль) выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

«В первом полугодии прибыль банковского сектора превысила 1 трлн рублей (против 634 млрд рублей в январе — июне 2018 года). Тем не менее текущий размер прибыли не выглядит избыточным», — говорится в обзоре.

Доля банков в объеме валовой прибыли по системе национальных счетов сопоставима с долей создаваемой ими добавленной стоимости, следует из материалов ДИП ЦБ. «Это значит, что увеличение прибыли банковского сектора не сдерживает рост прибыли в других секторах экономики. Более того, помимо непосредственного создания добавленной стоимости в банковском секторе, банки косвенно способствуют созданию добавленной стоимости в экономике через финансовое посредничество», — отмечают аналитики.

Они напоминают, что прибыль является основным источником пополнения капитала для банков в России. «Ее динамика крайне проциклична, то есть растет быстрее других секторов экономики в фазе экономического роста и падает тоже быстрее — в периоды спада. Между тем банкам необходимо соблюдать нормативы достаточности капитала для поддержания финансовой устойчивости, в том числе и в кризисные периоды. Поэтому банки в хорошие времена должны накапливать подушку безопасности (капитала), чтобы иметь возможность безболезненно проходить через сложные периоды. Кроме того, увеличение объемов кредитования требует от банков создания капитала. В этом смысле возможность банковского сектора генерировать прибыль служит залогом роста кредитования. Например, для сохранения норматива Н1.0 на текущем уровне рост кредитного портфеля нефинансовых организаций и физических лиц на 10% (примерно 5 трлн рублей), по грубым оценкам, требует роста капитала (то есть создания прибыли) на 0,6 трлн рублей. При этом нужно учитывать, что банки платят дивиденды (минус из прибыли, которая может пойти на капитализацию), а также могут наращивать другие виды активов, что тоже требует капитала», — поясняется в материалах «Трендов».

По данным экспертов, часть роста прибыли в этом году вызвана разовыми техническими причинами, например переходом банковского сектора на МСФО 9. Банки стали обязаны учитывать некоторые активы по справедливой стоимости, а сформированные ранее излишние резервы по ним распустить. Этот фактор обеспечил основной вклад в понижательные корректировки резервов на возможные потери по ссудам, которые по итогам I квартала обеспечили рост текущего размера прибыли на 357 млрд рублей (но были частично перекрыты созданием резервов, связанных с традиционным каналом роста резервов по растущему портфелю). Во II квартале размер таких корректировок составил только 68 млрд рублей.

Уточняется, что прибыль II квартала равнялась 418 млрд рублей, а I квартала 2019 года — 587 млрд. Досоздание резервов стало фактором снижения прибыли во II квартале, указано в обзоре.

В числе прочего отмечается, что в июне рост розничного кредитования продолжил замедляться во всех сегментах рынка, кроме автокредитования, при этом годовой рост корпоративного кредитования достиг максимальных темпов за текущую фазу роста портфеля.



В выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

