Прибыль банковского сектора РФ за шесть месяцев текущего года составила 1,005 трлн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном ЦБ информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в первом полугодии 2019 года» .

«В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первое полугодие 2019 года прибыль в размере 1 118 миллиардов рублей показали 365 кредитных организаций (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 июля 2019 года), убыток в размере 113 миллиардов рублей — 99 кредитных организаций (21%). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в обзоре.

Прирост активов банковского сектора в июне 2019 года составил 0,2%, за полугодие — 0,5% Относительно майских показателей июньский прирост был ниже по причине сокращения валютных активов.

Совокупный кредитный портфель уменьшился в июне на 9 млрд рублей из-за сокращения рублевого эквивалента валютной составляющей. С исключением влияния валютной переоценки относительный прирост кредитного портфеля был положительным и составил 0,6%.

Основное увеличение кредитования обеспечил розничный сегмент. Темп прироста объема кредитов физическим лицам продолжает замедляться и в июне составил 1,4% (в июне 2018 года — 1,9%). За полугодие розничный кредитный портфель увеличился на 9,7%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше года в мае 2019 года составила 13,6% годовых, что на 0,4 процентного пункта выше уровня мая 2018 года. Объем просроченной задолженности уменьшился на 1,2%.

После сезонного снижения вкладов физических лиц в мае в июне возобновился их прирост — на 1,3%. При этом вклады выросли как в рублях (на 1,2%), так и в иностранной валюте (на 1,6% с исключением влияния динамики валютного курса). Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась до 20,9%. С исключением влияния валютной переоценки доля валютных вкладов, напротив, выросла на 0,1 п. п.

Объем корпоративного кредитования за месяц сократился на 125 млрд рублей. С исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель вырос на 0,4%. За полугодие рост составил 2,9%.

На 1 июля 2019 года в России действовали 464 кредитные организации (на начало года — 484).

