Заубер Банк снизил ставки по рублевым вкладам.

Так, вклад «Срочный» (на три месяца) открывается под 7% годовых (вместо 7,6%), а «Оптимальный» (на полгода) — под 7,2% годовых (ранее — под 7,9%).

Вклад «400 дней» (на 400 дней) можно оформить под 7,27% годовых (с первого по 365-й день — 7,2%, с 366-го по 400-й день — 8%). Прежняя ставка — 7,76%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 процентный пункт.

Доходность «Специального» (на один год) составляет 7,8% годовых (вместо 8%). Вклад предназначен для клиентов, имеющих в АО «Заубер Банк» вклады, закрытые по сроку в период с 1 июля по 31 августа 2019 года.

Минимальная сумма первоначального взноса по всем вкладам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение для них не предусмотрено. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.