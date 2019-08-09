На российском депозитном рынке постепенно увеличивается срочность вкладов, чему способствует увеличение разницы в ставках по вкладам на короткие и длинные сроки. Кроме того, смягчение денежно-кредитных условий способствует уменьшению разницы между ставками банков с разными типами собственности. Об этих тенденциях пишет ЦБ в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» за июль .

Регулятор напоминает, что во второй половине прошлого года по мере ужесточения финансовых условий на российском рынке наблюдался рост ставок по розничным вкладам в рублях, причем более заметный, чем рост ставок денежного рынка. В зависимости от срочности вклада рост процентных ставок составил 1,33—1,35 процентного пункта. Ставки по коротким депозитам (на сроки от месяца до полугода) были максимальными в начале 2019 года, а ставки по вкладам на более длительный срок продолжили расти еще около двух месяцев, достигнув пика в конце I квартала 2019 года.

Процентные ставки по коротким вкладам отреагировали на рост ставок денежного рынка немного слабее, чем ставки по долгосрочным вкладам, обратил внимание регулятор. В октябре 2018 года они выросли на 0,24 п. п. по сравнению с минимумом, в то время как ставки по вкладам на сроки от шести месяцев до года увеличились на 0,86 п. п., а на срок более года — на 0,97 п. п.

Такая динамика ставок стимулировала вкладчиков выбирать вклады на более длинные сроки. Если в начале 2018 года 46,5% вкладов размещались на срок от одного до шести месяцев, то к концу II квартала 2019 года эта доля опустилась ниже 30%. Спреды между ставками на разные сроки увеличились к концу II квартала с 0,99 до 1,1 п. п. на сроки более года по сравнению со сроками от одного до шести месяцев и с 0,13 до 0,39 п. п. на сроки от шести до 12 месяцев к срокам от одного до шести месяцев.

По вкладам с короткими сроками (от одного до шести месяцев) самые низкие проценты выплачиваются в дочерних иностранных банках, причем «дочки», имеющие статус системно значимых кредитных организаций, привлекают депозиты минимум на 1 п. п. дешевле остальных участников, выяснили также в ЦБ (в данной части обзора уточняется, что в нем не учитывались процентные ставки Сбербанка). При этом российские банки, вне зависимости от типа собственности, устанавливают ставки в достаточно узком коридоре, редко превышающем 0,3 п. п. На конец II квартала 2019 года у системных банков (и государственных, в числе которых рассматриваются и санируемые банки, и частных) ставки были на 0,2 п. п. ниже, чем у банков, которые не относятся к этой категории.

Ставки по вкладам со средней срочностью (от полугода до года) «различаются относительно небольшим разбросом, который не превышал 1,11 п. п.», пишет ЦБ. «Дочки» иностранных банков, относящиеся к системно значимым кредитным организациям, до конца 2018 года предлагали более низкие ставки, чем остальные участники рынка, однако в 2019 году примерно сравнялись с государственными банками из группы системных. Более того, на конец II квартала 2019 года государственные игроки из группы системных банков предлагали самые низкие проценты по депозитам — на 0,74 п. п. ниже, чем частные несистемные банки.

В динамике ставок по вкладам на длинные сроки (более года) отмечается сближение ставок банков с разными типами собственности. «Дочки» иностранных банков, относящиеся к системно значимым банкам, до I квартала 2019 года платили по депозитам меньше остальных участников рынка, но к концу II квартала 2019 года сравняли ставки с государственными системными банками. Однако наиболее дешевое фондирование к концу рассматриваемого периода было у частных банков, не относящихся к системно значимым, — на 0,31 п. п. ниже, чем у государственных и иностранных системно значимых банков. Наиболее высокие ставки на протяжении последних полутора лет предлагали частные системно значимые банки: по последним измерениям, разница с частными несистемными банками составляет 0,64 п. п.

В целом по мере снижения неопределенности в отношении инфляции и инфляционных ожиданий, а также на фоне смягчения денежно-кредитных условий ставки по депозитам у банков с разными типами собственности сближаются, заключают в ЦБ. На конец II квартала 2019 года по вкладам с короткой срочностью наименьшие ставки были у дочерних иностранных банков из категории системно значимых, по вкладам со средней срочностью — у государственных системно значимых банков, а по длинным вкладам — у частных банков, не относящихся к системно значимым.



Напомним, в категорию системно значимых российских кредитных организаций включены 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк.