До прихода в Сбербанк Оксана Смирнова-Крелль работала в МТС Банке

Оксана Смирнова-Крелль заняла должность вице-президента Сбербанка по технологическому развитию банковских продуктов. О назначении объявлено в понедельник, 12 августа.

«Она будет курировать внедрение инженерных продуктов совместно с департаментами IT функциональных блоков, руководить коммуникационной функцией блока, а также управлением ресурсного планирования и управлением внедрения и реализации стратегии блока «Технологии», — уточняется в релизе банка.

«В своей деятельности Оксана сфокусируется на обеспечении единых подходов во взаимодействии наших инженерных подразделений и IТ-департаментов функциональных блоков. Уверен, что ее управленческий опыт, в том числе в лидировании диджитал- и технологических трансформаций, позволит качественно решить поставленные задачи», — комментирует СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

Как подчеркивается в справке Сбербанка, Оксана Смирнова-Крелль обладает большим опытом управления информационными технологиями в банковской сфере. В частности, она работала в Связном Банке, Банке Москвы, Сведбанке и других организациях, следует из релиза. До прихода в Сбербанк Смирнова-Крелль с 2016 года в должности заместителя председателя правления возглавляла информационно-технологический блок в МТС Банке. «За это время ей удалось перестроить функцию IТ в банке для быстрого создания новых продуктов, осуществить слияние банковской базы клиентов с телекоммуникационной, выстроить процесс IТ-разработки на основе agile», — отмечается в биографической справке.



Смирнова-Крелль окончила Российский университет транспорта (МИИТ). В 2009 году получила степень MBA в British Open University.