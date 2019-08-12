Клиенты банков группы «Зенит» с 12 августа получили возможность вносить наличные на свои карты через банкоматы Альфа-Банка без комиссии. Об этом сообщили в банке «Зенит».

«Теперь клиенты банка «Зенит», Спиритбанка, банка «Зенит Сочи» и банка «Девон-Кредит» смогут пользоваться банкоматами Альфа-Банка не только для снятия средств, но и для пополнения. Внесение наличных без комиссии возможно в рамках лимитов, размер которых зависит от категории карты и тарифного плана клиента. Лимиты на внесение средств в банкоматах Альфа-Банка составляют максимум 90 тыс. рублей за операцию, 300 тыс. рублей в день и 720 тыс. рублей в месяц», — указано в релизе «Зенита».

Услуга доступна для банковских карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».



Ранее в августе этого года в банке «Зенит» сообщили, что объединение банков группы завершится в 2020 году. Программа интеграции предполагает, что к концу 2019 года с головным банком объединятся Липецккомбанк и банк «Девон-Кредит», а интеграция банка «Зенит Сочи» и Спиритбанка состоится в мае 2020 года.