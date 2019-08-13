Банк «Русский Стандарт» ввел новые лимиты в банкоматах по операциям снятия и внесения наличных.

Теперь клиенты сторонних банков могут вносить на карту до 200 тыс. рублей за одну операцию в банкомате банка «Русский Стандарт». При этом количество операций внесения не ограничивается, уточняется в релизе банка.

При снятии денег в банкоматах с карт сторонних банков лимит увеличен до 80 тыс. рублей за одну операцию, а с карт «Русского Стандарта» — до 200 тыс.

Прежние лимиты банк не указывает, подчеркивая лишь, что условия улучшены как для его клиентов, так и для держателей карт других банков.



Кроме того, по картам «Банк в кармане Gold» можно ежемесячно снимать до 1 млн рублей, дневной лимит снятия составит 300 тыс. рублей. По картам «Банк в кармане Мультиплатинум» и «Банк в кармане Platinum» клиенты смогут снимать до 1,5 млн рублей каждый месяц. Дневной лимит — 500 тыс. рублей.