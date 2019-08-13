Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов трех крупных российских банков, поэтому Генпрокуратура не будет принимать мер реагирования, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на официальном интернет-канале ведомства «Эфир».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тыс. россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна. В связи с этим Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором инициировала проверку.

«Проверка проведена. Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушении законодательства о персональных данных не нашло, оснований для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП не имелось. Оснований для мер прокурорского реагирования нет», — сказал Куренной.

Он отметил, что выложенные базы данных по своему содержанию сильно отличались от баз данных, составленных банками, а сведения в выложенных базах были неактуальными или ложными. Тем не менее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу, на котором появилась ссылка на базы данных.