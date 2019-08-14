Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года.



По состоянию на 18:16 мск котировки американской валюты повысились на 1,1 рубля до 66,03 рубля.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 73,6 рубля, поднявшись на 1,06 рубля по сравнению с предыдущим закрытием.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды ускорили падение на фоне ухудшения мировых настроений, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. К 18:15 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,79%, до 2 632,26 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 3,22%, до 1 256,07 пункта.



«Вслед за акциями снижался и рубль... Диапазон для доллара на остаток дня и начало следующих торгов составляет 65,1—66,4 рубля, для европейской валюты — 72,8—74,2 рубля», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.