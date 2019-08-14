Рубль существенно ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск составил 66,01 рубля, что на 1,08 рубля выше уровня закрытия торгов вторника. Евро на тот же момент времени стоил 73,56 рубля (плюс 1,02 рубля).

В течение дня было проведено 38,3 тыс. сделок с долларом на сумму свыше 4,2 млрд долларов и чуть менее 9,3 тыс. сделок с евро более чем на 572 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 65,01—66,09 рубля за доллар и 72,64—73,65 рубля за евро.



По словам главного аналитика управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдана Зварича, сегодня внешний фон способствовал активизации покупок в американской валюте. По его мнению, возможно продолжение восходящей динамики по доллару, целью которой может стать сопротивление на уровне 67 рублей.

«На мировых фондовых площадках настроения в среду резко ухудшились, а волатильность вновь дала о себе знать. Рынки боятся мировой рецессии, в связи с чем инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов и вкладываться в защитные», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«С фундаментальной точки зрения оптимизм относительно отсрочки ввода ряда пошлин на китайские товары быстро сошел на нет, уступив место страхам рецессии мировой экономики. Опасения в среду усилились вслед за публикацией разочаровывающих данных по экономике Китая и Германии. На этом фоне рынок государственных облигаций США впервые с 2007 года подал признаки надвигающейся рецессии — доходность двухлетних нот поднялась выше [доходности] десятилетних облигаций (инверсия кривой доходности)», — напоминает она.



В числе негативных для российского рынка факторов эксперты называют коррекцию стоимости нефти.