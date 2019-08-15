Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам семи месяцев 2019 года, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета, составила 9,8 млрд рублей против 5,2 млрд за аналогичный период 2018-го. Такие данные приводятся в релизе РСХБ.

«Из этой суммы часть прибыли, включаемая в состав источников капитала банка в соответствии с требованиями Банка России, то есть без учета эффекта от внедрения стандартов МСФО 9, составила 2,2 миллиарда рублей. Именно эта величина может быть использована для выплаты дивидендов и включена в состав капитала», — уточняет первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за семь месяцев 2019 года вырос на 6,6% и на 1 августа превысил 2,3 трлн рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 7,2% до 1,86 трлн, розничный — на 4,2% до 439 млрд рублей.

«В июле Россельхозбанк продолжил наращивать кредитование стратегической отрасли — агросектора, работая над качеством портфеля и уделяя внимание приоритетным направлениям развития АПК. С начала года ускоренными темпами банк увеличивал кредитование малого и среднего бизнеса в сегменте АПК. С учетом текущих показателей деятельности мы ожидаем, что результаты второго полугодия 2019 года будут соответствовать запланированным значениям», — отметил Лёвин.

За семь месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 7,5% и составил 1,305 трлн рублей. В том числе кредитный портфель по МСБ из агросектора вырос с начала года на 8,5% до 278,3 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 100 млрд рублей (плюс 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), в том числе субъектам малых форм хозяйствования — порядка 30 млрд рублей.



«Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых увеличил объем выданных средств на 40% до 144 млрд рублей. Также банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В январе — июле 2019 года на эти цели было направлено 199 млрд рублей против 192 млрд рублей годом ранее», — указано в релизе.

