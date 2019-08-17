Сборы страховой компании «Сбербанк страхование жизни» в первом полугодии 2019-го составили 77,6 млрд рублей, следует из релиза компании.

«В первом полугодии произошло запланированное снижение сборов по инвестиционному страхованию жизни. Подписанная премия по ИСЖ по сравнению с январем — июнем 2018 года снизилась примерно на 20%. За полгода клиенты оформили почти 40 тысяч новых договоров инвестиционного страхования жизни. По накопительному страхованию жизни компания заключила более 72 тысяч договоров, сборы по НСЖ достигли 19 миллиардов рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 130%. С начала 2019 года этот вид страхования продолжает демонстрировать самый высокий темп роста», — говорится в релизе.

Поступления по кредитному страхованию жизни выросли на 5% до 15,7 млрд рублей. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились на 76% до 2,8 млрд рублей.

Компания «Сбербанк страхование жизни» в первом полугодии произвела более 91,5 тыс. выплат. Объем выплат по сравнению с аналогичным периодом 2018-го вырос почти в три раза — до 14 млрд рублей. Более 7,3 млрд рублей страховщик выплатил по завершившимся договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни, 5,2 млрд рублей — в связи с наступлением страховых случаев.

Активы СК «Сбербанк страхование жизни» по состоянию на 30 июня 2019 года составили 424 млрд рублей (рост на 18%), страховые резервы — 368 млрд рублей (увеличение на 16%), уточняется в сообщении.