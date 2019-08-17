Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию «Страна.ua» заявил, что экс-глава Украины Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее 8 млрд долларов.

Так, бизнесмен назвал Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко коррупционерами, которые работали «на свои карманы и украли очень много денег».

«Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше восьми миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от 700 до 800 миллионов долларов», — отметил Сэм Кислин.

Бизнесмен также рассказал, что в США на бывшего украинского лидера завели несколько уголовных дел, одно из которых касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере 1 млрд долларов.

По его словам, по распоряжению Порошенко эти деньги могли уйти не по назначению: «Их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам».