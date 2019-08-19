Снижение численности занятых, происходящее одновременно со снижением численности безработных, может стать фактором, ограничивающим экономический рост России. Об этом говорится в опубликованных в понедельник аналитических материалах Счетной палаты.

«В январе — июне 2019 года продолжилась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых. Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост», — отмечается в отчете.

Так, численность занятых в экономике в первом полугодии составила 71,5 млн человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 0,7 млн. Численность безработных в указанный период также снизилась в годовом выражении — до 3,5 млн человек (минус 0,2 млн). В органах службы занятости в июне 2019 года в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн получали пособие по безработице.

Уровень безработицы в январе — июне 2019 года составил 4,7%, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Текущий уровень безработицы является самым низким в современной истории России, подчеркивают в СП.



Численность постоянного населения РФ по состоянию на 1 июня 2019 года составила 146,7 млн человек, уменьшившись с начала года на 64,9 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 64%, уточняют аудиторы.

«Ускоряющаяся шестой год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — предупреждают в Счетной палате.

