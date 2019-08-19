Реальные заработные платы россиян в июле 2019 года выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

Номинальная заработная плата в седьмом месяце года составила 45,9 тыс. рублей. По сравнению с июлем 2018 года она выросла на 8,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы за январь — июль 2019 года против аналогичного периода прошлого года снизились на 1,3%.