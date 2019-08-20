Рейтинговое агентство АКРА планирует присвоить суверенный рейтинг России, а также другим государствам. Об этом сообщила пресс-служба агентства. Ранее оно не занималось присвоением суверенных рейтингов.

«На данный момент у АКРА опубликована валидированная и утвержденная методология. Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы расширить покрытие суверенных эмитентов кредитными рейтингами АКРА, и считаем это направление одним из приоритетных для агентства. Конкретные даты присвоения рейтингов зависят от многих факторов», — говорится в сообщении.

Суверенный кредитный рейтинг — инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически представляет собой оценку вероятности дефолта. В 2015—2017 годах S&P, а в 2015—2019 годах — Moody's снижали рейтинги России ниже инвестиционного уровня. Fitch все это время считало его инвестиционным.

Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство при этом отмечает высокий риск введения против России новых санкций.



В настоящее время Россия вернула инвестиционный рейтинг у всех трех агентств. В феврале 2018 года S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного «BBB-» с «BB+», прогноз «стабильный», а в феврале 2019 года Moody's, последним из всех агентств, повысило суверенный рейтинг РФ до инвестиционного «Baa3» с «Ba1» со «стабильным» прогнозом.

В начале августа 2019 года Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на «стабильный».

С 14 июля 2017 года в России для регуляторных целей применяются только рейтинги аккредитованных при ЦБ РФ рейтинговых агентств — в настоящее время это АКРА и «Эксперт РА».