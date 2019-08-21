Торги акциями в РФ утром в среду проходят с разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:34 мск снизился на 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 669,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,27% — на отметке 1 268,04.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб до начала торговой сессии писал, что «снижающиеся утром азиатские рынки и растущая нефть дают противоречивые сигналы перед открытием рынка российских акций». Эксперт ожидал нейтрального начала торгов и указывал, что «вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 645—2 700 пунктов, по индексу РТС — 1 250—1 275 пунктов». В числе прочего Иосуб напомнил, что сегодня «Роснефть» опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал.