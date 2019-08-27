Росстат зафиксировал увеличение во II квартале в годовом выражении доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно статданным, во II квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года — 11 185 рублей — и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения.

Численность малоимущего населения во II квартале снизилась по сравнению с I кварталом 2019 года на 1,6% (с 20,9 млн человек). Тем не менее Росстат зафиксировал увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со II кварталом 2018 года (тогда она составляла 12,5%). «Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%», — поясняют в статистическом ведомстве.

По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, — 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году.



Более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов, указывают в Росстате.