Штрафовать автомобилистов за отсутствие ОСАГО, выявленное камерами автоматической фиксации правонарушений, начнут в I квартале 2020 года. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

«У нас уже более 5,5 тысячи автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полисом», — сказал чиновник.

Возможность проверки наличия ОСАГО с помощью камер обсуждается уже несколько лет, запуск этого сервиса неоднократно откладывался. По оценкам РСА по итогам тестирования, в Москве без ОСАГО ездят около 730 тыс. водителей.

Планировалось, что после «пилота» в Москве система может быть распространена на другие регионы. Как сообщал ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, следующими регионами будут Казань и Санкт-Петербург.