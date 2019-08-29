Банк «Открытие» завершит централизацию шести процессинговых центров до конца 2019 года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«До конца 2019 года банк «Открытие» завершит процесс централизации шести процессинговых центров, образовавшихся в результате исторически произошедших объединений Русского Банка Развития, Ханты-Мансийского Банка, банка «Петрокоммерц», Номос-Банка, МДМ-Банка и Бинбанка. В итоге в «Открытии» останутся инсталляции всего двух процессинговых систем», — говорится в сообщении.

Руководитель IT-блока «Открытия» Сергей Русанов отметил, что данное решение позволит минимизировать риски взаимного влияния нагрузки и сбоев, операций по картам, в POS-терминалах и на сайтах, повысить устойчивость к атакам и уменьшить общее время недоступности сервисов при проведении плановых работ по развитию систем.

Работы по централизации процессинговых центров ведутся с начала 2018 года.