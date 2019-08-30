Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление банка «Возрождение» о признании банкротом основателя ГК Urban Group Александра Долгина, говорится в определении суда. Также суд назначил на 25 сентября рассмотрение заявления АО «ДОМ.РФ» о признании банкротом Долгина.

Банк ДОМ.РФ подал иск о банкротстве гендиректора Urban Group Как пояснили RNS в Банке ДОМ.РФ, заявление подано для выполнения дефолтной стратегии «Ивастрой» — одной из компаний, входящей в Urban Group.

В ноябре 2018 года конкурсный управляющий пяти компаний, входящих в ГК Urban Group, Светлана Аглинишкене подала в Арбитражный суд Московской области иск о признании недействительными сделок по перечислению более 27 млрд рублей техническим заказчикам. Эти денежные средства компании, входившие в Urban Group, должны были направить на строительство домов в подмосковных ЖК, однако вместо этого они со счетов техзаказчиков направлялись в виде займов на другую аффилированную компанию группы ООО «Профиконсалт».

Конкурсный управляющий Urban Group оспорит сделки с Промсвязьбанком и «Возрождением» Отмечается, что застройщики заключили с этими организациями кредитные договоры и обеспечительные сделки, «которые могут привести к нарушению прав должников и их кредиторов».

Апелляционный суд в сентябре 2018 года подтвердил законность признания по иску Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства банкротами пяти компаний, входящих в Urban Group.

Компании обжаловали в апелляции решения Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года.

По результатам проводимой проверки подмосковного застройщика Urban Group фонд принял решение об использовании механизма банкротства для защиты прав и интересов граждан, которые купили квартиры в объектах этого застройщика.