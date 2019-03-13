Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление от Банка ДОМ.РФ о признании банкротом гендиректора застройщика Urban Group Александра Долгина, следует из картотеки арбитражных дел.

Подробности дела не раскрываются.

Как пояснили RNS в Банке ДОМ.РФ, заявление подано для выполнения дефолтной стратегии «Ивастрой» — одной из компаний, входящей в Urban Group.

«Заявление о банкротстве подано во исполнение дефолтной стратегии ООО «Ивастрой» (ГК «Урбан-групп»)», — сказали в банке.

Urban Group — крупный застройщик жилья в Подмосковье. В мае компания временно приостановила продажи недвижимости в жилых комплексах Urban Group, объяснив это аудитом компании. В июле Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять компаний застройщика Urban Group: ООО «Ваш город», ООО «Иванстрой», ООО «Экоквартал», ООО «Континент проект» и ООО «Хайгейт».

Правительство создало дорожную карту по завершению строительства объектов компании. Как сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, Минстрой одобрил передачу 65 недостроенных объектов новому застройщику. Окончательное решение о передаче будет принимать Арбитражный суд. Всего на достройку объектов понадобится около 67 млрд рублей, которые выделятся из федерального бюджета и средств правительства Московской области. Минстрой также планирует, что строительство завершится до конца 2021 года.