Разработанный Минфином законопроект о новой системе пенсионных накоплений — «О гарантированном пенсионном продукте» — не поступал в профильный департамент Минтруда, заявили RNS в пресс-службе Минтруда. Там уточнили, что при поступлении документ будет рассмотрен в установленном порядке.

«Законопроект Минфина России в профильный департамент Минтруда России пока не поступал. При поступлении законопроект будет рассмотрен в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

Ранее Минфин сообщил о разработке законопроекта о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Ведомство направило проект в Минтруд на согласование. По данным министерства, основные элементы — это исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе, гарантия сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.