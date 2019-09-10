«Тинькофф Инвестиции» запускает сервис Open API (открытый программный интерфейс) для алготрейдеров, который позволит им написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Получив токен, через Open API алготрейдеры смогут выставлять и отменять лимитные заявки, получать информацию по своему портфелю (бумаги и лимиты по ним) и по фондовому рынку через стриминг («стакан» и «свечи»). Например, они могут запрограммировать интерфейс «Тинькофф Инвестиций» так, чтобы мгновенно реагировать на резкое колебание стоимости акций и автоматически выставлять заявку на их покупку или продажу, причем сразу на то количество лотов, которое нужно», — отмечается в сообщении.

Клиенты также смогут тестировать торговые гипотезы в «песочнице» на отдельном сервере: обкатывать инвестиционные стратегии без риска потерять денежные средства, например, из-за волатильности рынка. Если результаты теста будут положительными, клиенты смогут использовать их уже для реальной торговли на бирже.

В будущем сервис станет доступен не только физическим лицам, но и корпоративным клиентам.