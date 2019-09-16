Сбербанк совместно с платежными системами Mastercard и Visa запустил бесплатную услугу «Наличные с покупкой» в ряде магазинов сети «ВкусВилл». При безналичной оплате покупки клиент может снять до 5 тыс. рублей за одну операцию, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными часами») клиент может снять наличные на кассе магазина. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков», — говорится в релизе.

По желанию клиента кассир будет добавлять к сумме покупки сумму снятия наличности, после чего будет необходимо подтверждение операции при помощи ПИН-кода. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать покупку и выдачу единовременно без увеличения времени обслуживания на кассе.

Получить наличными можно будет до 5 тыс. рублей за одну операцию при наличии денежных средств в кассе, суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 тыс. рублей, для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.

Снять наличные на кассе могут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис «Наличные с покупкой» по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом. Сервис для карт «Мир» находится на стадии подключения и будет реализован до конца года. Для клиентов Сбербанка сервис доступен держателям именных дебетовых карт и является бесплатным. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.

