Треть страховых случаев выезжающих за рубеж связана с травмами и заболеваниями детей. Таковы данные исследования страховой компании «Согласие».



«Дети до шести лет болеют и получают травмы на отдыхе за границей вдвое чаще, чем дети младшего школьного возраста и подростки. Так, по статистике страховой компании «Согласие», 30% страховых случаев, связанных с болезнями и травмами всех российских туристов, приходятся на детей младше шести лет. А дети постарше и подростки подвержены этим неприятностям в 16% случаев», — отмечается в сообщении.

По данным страховщика, на отдыхе маленькие дети до шести лет в основном болеют: на заболевания приходится 88% ситуаций, тогда как на травмы — 12%. С возрастом риск травмы на отдыхе увеличивается: дети младшего школьного возраста и подростки травмируются в 22% случаев.

В 44% случаев дети и подростки получают травмы и заболевают на отдыхе в Турции, в 22% — в Таиланде, в 8% — в ОАЭ, в 6% — в Греции, следует из статистики «Согласия».