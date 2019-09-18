• Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов, в том числе незарегистрированных как счета ИП. Согласно закону, ИП остается физлицом, поэтому он отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Несудебный характер блокировок ФНС, по мнению ЦБ, ничего не меняет. Также, по мнению Банка России, банки, исполняющие решения ФНС, должны учитывать ограничения законов на взыскания. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков позже отметил, что блокировка личных счетов ИП может потребовать изменения законов.

• Прибыль банковского сектора РФ за восемь месяцев 2019 года составила 1,4 трлн рублей против 0,9 трлн за аналогичный период 2018-го. Таковы данные Центробанка. Активы банковского сектора за отчетный период выросли на 2,2% в значительной степени за счет расширения кредитования физических лиц и нефинансовых организаций. Прирост вкладов физических лиц в январе — августе 2019 года заметно превышал показатель аналогичного периода предыдущего года (4,7% против 2,5%). В августе впервые с начала года стала снижаться доля вкладов в валюте (минус 1,2% в долларовом эквиваленте).



• Большинство россиян не хотят, чтобы кто-либо знал, что именно они делают в Интернете. Так ответили 84% граждан, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». При этом 65% респондентов хотят скрыть, как они проводят время в реальной жизни. Многие хотят скрыть, чем они занимаются в Сети, от друзей, коллег, семьи, руководителей, представителей компаний и государства.



• Аналитики назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии. По данным НПФ Сбербанка, более половины пенсионеров (55%), живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, не могут позволить себе развлечения и активный досуг. В ходе опроса респонденты оценивали не только основные источники дохода (например, пенсию), но и все дополнительные, включая помощь родственников, подработки и так далее.

