Прибыль банковского сектора РФ за восемь месяцев текущего года составила 1,4 трлн рублей против 0,9 трлн за аналогичный период 2018-го. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — августе 2019 года».

«Рост финансового результата в текущем году относительно предыдущего носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9. В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за январь — август 2019 года прибыль в размере 1 492 млрд рублей показали 347 кредитных организаций, убыток в размере 138 млрд рублей — 99 кредитных организаций (22%)», — говорится в документе.



Активы банковского сектора за восемь месяцев выросли на 2,2% в значительной степени за счет расширения кредитования физических лиц и нефинансовых организаций. При этом в августе прирост активов замедлился до 0,6%.



Почти три четверти прироста совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в текущем году обеспечил розничный сегмент, который за восемь месяцев вырос на 1,9 трлн рублей (13%). После трех месяцев замедления прирост кредитов физическим лицам в августе снова ускорился. Продолжающееся смягчение денежно-кредитных условий создает предпосылки для снижения процентных ставок по банковским кредитам, что является фактором, способствующим росту кредитования. Доля валютных кредитов в розничном портфеле в текущем году сохранялась на минимальном уровне (0,6% на 1 сентября 2019-го).

Динамика корпоративного кредитования в текущем году в целом сдержанная. За восемь месяцев этого года этот сегмент вырос на 3,5%.



В январе — августе 2019 года прирост вкладов физических лиц заметно превышал показатель аналогичного периода предыдущего года (4,7% против 2,5%). В августе впервые с начала года стала снижаться доля вкладов в валюте (минус 1,2% в долларовом эквиваленте). Вклады в рублях продолжали расти (плюс 0,8%). Рост доли вкладов в валюте отмечается и за счет ослабления рубля.

«Существенное влияние на динамику просроченной задолженности оказало отнесение к ней с 2019 года просроченной дебиторской задолженности и просроченных приобретенных прав требования», — отметил регулятор. Из-за этого объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за январь — август вырос на 30,4%, по кредитам физическим лицам — на 7,5%. В розничном портфеле доля просроченной задолженности за счет ускоренного роста портфеля опустилась до уровня ниже начала года (4,8% и 5,1% соответственно).